أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد مصابي انفجار مصانع الألومنيوم في برج العرب بالإسكندرية إلى 33 مصابًا.
وقال متحدث «الصحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن 27 حالة تم إسعافها في موقع الحادث، وحالتهم مستقرة حاليًا، بينما تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى برج العرب المركزي لتلقي العلاج اللازم.
وأوضح أن عدد الإصابات المتوافر حتى الآن ليس نهائي، مؤكدًا أن جميع الحالات التي تم التوصل إليها حتى اللحظة تخلو من الحروق، وجميعها اختناقات.
وذكر أن الانفجار وقع بعدة مصانع ألومنيوم لتصنيع الثلاجات، بالمنطقة الصناعية الأولى في برج العرب الجديدة بالإسكندرية، نتيجة انفجار أسطوانات فريون، مشيرًا إلى توافر 15 سيارة إسعاف في موقع الحادث، وإمداد مستشفى برج العرب العام بأساتذة الجراحة لاستقبال الحالات.
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