عباس يؤكد أن المؤتمر الدولي للسلام سيكون أحد أهم قرارات القمة العربية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن هذا الطرح قد يكون أحد مخرجات القمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية.

وقال عباس في كلمة له، بمؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي التاسع:، "ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية يقر آلية دولية متعددة، لرعاية أية مفاوضات مستقبلية وعملية السلام بشكل عام، وأن هذا الطرح سيكون على طاولة القمة العربية لتبنيه بشكل كامل".