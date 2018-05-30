إصابة طفلين ووالدتهما بإنفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإنقلابية في قرية القوز بمديرية جبل حبشي، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
GMT 19:47 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوغارة جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبل العويد بمديرية مقبنة ، غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن
GMT 19:43 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوطيران التحالف العربي يشن 4 غارات على مواقع الحوثيين، في منطقة الامارة ووادي الفحلوين بمديرية كتاف بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 23:45 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات مختلفة على غزه
GMT 22:39 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايواندلاع مواجهاتٍ عنيفة بين شبّان وقوات الاحتلال في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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