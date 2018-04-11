إصابة ثلاثة صحافيين روس في سورية

أصيب ثلاثة صحافيين روس في سوريا حين تعرضت الحافلة التي كانوا يستقلونها لإطلاق نار بعد إجرائهم تحقيقاً في الغوطة الشرقية قرب دمشق، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.