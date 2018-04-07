رئيس الوزراء المصري يلتقي مسؤولة أممية

التقى رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل اليوم السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريسيا اسبينوزا, التي تزور مصر حاليًا .

وتناول اللقاء الموقف العام بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي .