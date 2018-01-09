مقاتلات التحالف العربي تشن 9 غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديريتي حرص وميدي بمحافطة حجة شمال اليمن
GMT 18:45 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تلقي منشورات تحذيرية على محافظتي حجة شمال والحديدة غربي اليمن
GMT 07:24 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن
GMT 09:28 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تدمر مركزًا للقيادة تابعًا لميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي في اليمن
GMT 08:38 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تستهدف طقمًا تابعًا لمليشيات الحوثي الإنقلابية في التباب نهم شمال اليمن
GMT 17:35 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر4 غارات لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع الحوثيين شمال مديرية كهبوب بمحافطة لحج جنوب اليمن ولا زال التحليق مستمر .
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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