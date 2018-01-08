الحوثيون يؤكدون لنائب المبعوث الأممي سنقطع الملاحة في البحر الأحمر إذا استمر تصعيد التحالف العربي.
GMT 16:24 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يقصفون بالقذائف الأحياء السكنية في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز جنوب اليمن، وسقوط قذيفة على منزل سكني وإصابة طفلين بشظايا القذيفة .
GMT 09:29 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يقتحمون مدرسة في إب لإجبار الطلاب على القتال وينهبون مساعدات إغاثية من مخازن المدرسة
GMT 12:36 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يستهدفون سيارة تقل نازحين من مديرية التحيتا في طريقهم إلى الخوخة بصاروخ موجه
GMT 12:07 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرجماعة الحوثيين يعلنون استهداف قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض والتحالف يعلن اعتراضه
GMT 18:22 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر"سارة ساندرز" ندين القمع القاسي الذي يمارسه الحوثيون تجاه المعارضة السياسية في صنعاء
جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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