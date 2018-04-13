اعترضت الدفاعات الجويةالسعودية، اليوم الجمعة، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على مدينة جيزان جنوب المملكة، وقالت مصادر اعلامية سعودية، ، إن «الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان».

من جهة، قالت قناة «المسيرة» الناطقة باسم الحوثيين في اليمن، إن «القوة الصاروخية تقصف مدينة الفيصل العسكرية بجيزان بصاروخ بدر واحد الباليستي».