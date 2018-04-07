11 حالة اختناق في مدينة دوما إثر قصف لقوات النظام السوري

أصيب 11 شخصًا بينهم أطفال اليوم ، بحالات اختناق إثر قصف جوي لقوات النظام السوري على مدينة دوما ، في الغوطة الشرقية قرب دمشق .

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح صحفي إن 11 مدنيًا أصيبوا بينهم خمسة أطفال بحالات اختناق وضيق نفس نتيجة قصف طائرة حربية تابعة للنظام عند أطراف مدينة دوما الشمالية .