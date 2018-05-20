قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت وتستعين بالخيالة في باب العامود في القدس المحتلة
GMT 15:37 2018 السبت ,19 أيار / مايوإصابة شاب بجروح عقب سقوطه خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية اليوم.
GMT 14:24 2018 السبت ,19 أيار / مايوتظاهرة في ملبورن الأسترالية للتنديد بمجزرة الاحتلال في غزة
GMT 23:05 2018 الخميس ,17 أيار / مايوقوات الاحتلال تُغلق مدخل مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، بحجة إلقاء شبّان زجاجات حارقة صَوب البرج العسكري في المنطقة
GMT 23:57 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوقوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس، وتتواجد في المنطقة الشرقية، وحيْ المعاجين غرباً
GMT 23:18 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوقوات الاحتلال تعتقل النائب في المجلس التشريعي خالد طافش من منزله في بلدة زعترة شرق بيت لحم
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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