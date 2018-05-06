"الخارجية الإماراتية" تؤكد إن الوجود العسكري لقواتها في كافة المحافظات اليمنية المحررة بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي "التحالف العربي" لدعم الشرعية في هذه المرحلة الحرجة.