الجيش اليمني يدمر عدة مواقع لتجمعات مليشيا الحوثي بغربي مأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني من تدمير مواقع لتجمعات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وعدد من المواقع في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب .
وقال مصدر عسكري يمني في تصريحه لموقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش نجحت في تدمير تلك المواقع للمليشيا على تبة المطار، ومواقع الجرب، وموقع الزغن في ميمنة الجبهة .
وأضاف المصدر أن الجيش تمكن من تدمير تجمع آخر للمليشيا على موقع القعود في ميمنة جبهة صرواح ، مبينًا أن المتمردين تكبدوا خلال تلك الهجمات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ولاذ الباقون منهم بالفرار .
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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