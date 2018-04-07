الجيش اليمني يدمر عدة مواقع لتجمعات مليشيا الحوثي بغربي مأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني من تدمير مواقع لتجمعات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران و‏عدد من المواقع في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب .

وقال مصدر عسكري يمني في تصريحه لموقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش نجحت في تدمير تلك المواقع للمليشيا على تبة المطار، ‏ومواقع الجرب، وموقع الزغن في ميمنة الجبهة .

وأضاف المصدر أن الجيش تمكن من تدمير تجمع آخر للمليشيا على موقع القعود في ميمنة جبهة صرواح ، مبينًا أن المتمردين تكبدوا خلال تلك الهجمات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ولاذ ‏الباقون منهم بالفرار .