شبان يرشقون مركبات المستوطنين قرب مدينة يطا جنوب الخليل بالحجارة
GMT 21:56 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبرشبان يستهدفون حافلة مستوطنين بالحجارة على الشارع الالتفافي قرب معين بمدينة يطا جنوب الخليل
GMT 15:44 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبروقوع عدة إصابات بمواجهات بين الشبان و قوات الاحتلال في مدينة يطا جنوب الخليل
GMT 10:50 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبرأكثر من 17 الية عسكرية تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل قبل قليل
GMT 09:49 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل
GMT 19:10 2017 الأحد ,30 تموز / يوليوقوات الاحتلال تعتقل إبراهيم الوشاح أبو صبيح قرب مدينة يطا جنوب الخليل
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
أرسل تعليقك