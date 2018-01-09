وزير‏ الخارجية اليمني يؤكد أن الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على السلام واستمرار تمسكها به

أكد وزير الخارجية اليمني أن الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس هادي تؤكد حرصها على السلام واستمرار تمسكها به
GMT 08:05 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالحكومة اليمنية تحث وزارة التخطيط على التنسيق مع البنك والدولي والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع التنمية
GMT 08:04 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين
GMT 16:31 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالناطق باسم الحكومة اليمنية يدعو قيادات المؤتمر لتشكيل جبهة موحدة ضد الانقلابيين
GMT 16:24 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالناطق باسم الحكومة اليمنية يعلن لا حل في اليمن سوى باستعادة الحكومة الشرعية
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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