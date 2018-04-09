أعلن المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم الاثنين خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة أن مخاطر التصعيد تتزايد في سورية ومهاجمة "تي فور" لم تتبناه أي دولة .

وأكد أن المدنيون يدفعون ثمنًا باهظًا جدا للتصعيد العسكري