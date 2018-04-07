وزير النقل الأردني يلتقي نظيره العراقي

التقى وزير النقل الأردني وليد المصري اليوم، نظيره العراقي كاظم الحمامي، الذي يزور الأردن حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث تنفيذ توأمة بين موانئ البلدين، وفتح خط للشحن الجوي بين مطار الملك حسين الدولي في العقبة والمطارات العراقية، إضافة إلى وضع دراسة جدوى لخارطة طريق للربط السككي الآسيوي، وتعزيز حركة الشاحنات بين البلدين.