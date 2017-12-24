طيران التحالف يشن 5 غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي شمال اليمن
GMT 18:04 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن غارة جوية استهدفت تجمعات لقيادات وعناصر مليشيات الحوثي شمال اليمن
GMT 10:02 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرمقتل 150 من الحوثيين بغارات لطيران التحالف بمحافظة البيضاء
GMT 16:43 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرغارة لطيران التحالف عربة عسگرية تابع لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن
GMT 13:47 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يستهدف تعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي في نقيل بن غيلان بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء
GMT 07:01 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبرغارات مكثفة لطيران التحالف تستهدف دار الرئاسة والسبعين شمال اليمن
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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