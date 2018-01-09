وزير الخارجية اليمني يؤكد أن ‏الإعلان الواضح و الصريح للحوثيين تمسكهم بنهج الحرب وتأكيدهم الاستمرار فيه إلى مالا نهاية حتى لو واصلوا فقدان الأراضي

أكد وزير الخارجية اليمني أن ‏الإعلان الواضح و الصريح للحوثيين تمسكهم بنهج الحرب وتاكيدهم الاستمرار فيه الى مالا نهاية حتى لو واصلوا فقدان الأراضي .

"ولم يبق سوى مربع واحد أو مديرية واحدة" كما قيل في اللقاء بنائب المبعوث الاممي يكشف الاستهانة بدماء اليمنيين وان هذه المليشيا ليست مؤهلة لتكون شريك في السلام