الفئات التي يحق لها استخدام المترو بـ 75 قرش فقط

أكد رئيس شركة المترو، المهندس “علي فضالي”، بان الشركة قد قررت منح كبار السن وكل مواطن يحمل جواز السفر المصري وتخطى عمره الـ60 عام، تخفيض على الإشتركات بحيث تصل قيمة تذكرته في الإشتراك الشهر إلى نحو 75 قرش فقط، معبرًا عن ذلك بقوله: “معنى كده أن أي حد فوق الـ60 يستقل كافة محطات خطوط المترو بـ 75 قرشا”.

وأوضح رئيس شركة المترو في تصريحات صحفية، منذ قليل، وقال فيها: “قيمة اشتراك الثلاثة أشهر لكل مواطن تعدى الـ60 عاما تبلغ 135 جنيها بنسبة تخفيض تصل إلى 89.3%، وهو أمر جيد لركاب السن وأصحاب المعاشات ويراعي البعد الإجتماعي والعدالة المجتمعية”.

وأشار المهندس “علي فضالي” في حديثه إلى تصريحات الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع المواطنين وأخبرهم بأن الشركة قد أعدت منظومة متكاملة ومتميزة للإشتراكات تهدف من خلالها إلى مراعاة البعد الاجتماعي وعدم المساس بأسعار الإشتركات الخاصة بالطلبة وكذلك بذوي الإحتياجات الخاصة بالإضافة إلى كبار السن.

وكان الوزير “هشام عرفات” قد طلب يوم الأمس من المواطنين ضرورة عمل الإشتراكات الخاصة بالمترو من أجل تخفيق العب عن كاهلهم، خاصة في حالة كان المواطن يستخدم مترو الأنفاق بشكل شبه يوم، وذكر الوزير في حديثه مع المواطنين داخل أحد عربات المترو بعد ساعات قليلة من رفع أسعار التذكرة، بان ما حدث كان ضروريًا، ولا غنى عنه، مشددًا على كون الدولة المصرية كانت ولا زالت تضم التذكرة بأكثر من 6 جنيهات.

ويذكر بأن وزارة النقل قد أكدت في بيانات رسمية لها منذ بداية هذا الأسبوع عن قيام بإستحداث نظام جديد في الإشتراكات، وهو نظام الإشتركات الشهري، وطلبت الوزارة من المواطنين ضرورة أن يتم الإشتراك في هذه الخدمة التي تقدمها شركة المترو في حالة كان المواطن يرغب في تخفيف الأعباء عن كاهل فيما يتعلق بإستخدام المترو.