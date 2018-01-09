المخلافي يؤكد أن الحكومة الشرعية لن تسمح لمليشيا الاٍرهاب والدمار الحوثية ان تستمر في خيار الحرب

أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحكومة الشرعية لن تسمح لمليشيا الاٍرهاب والدمار الحوثية ان تستمر في خيار الحرب والدمار الذي اختارته ولا بتهديد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية