المخلافي يؤكد أن الحكومة الشرعية لن تسمح لمليشيا الاٍرهاب والدمار الحوثية ان تستمر في خيار الحرب

أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحكومة الشرعية لن تسمح لمليشيا الاٍرهاب والدمار الحوثية ان تستمر في خيار الحرب والدمار الذي اختارته ولا بتهديد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية
GMT 17:26 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرعبدالملك المخلافي يؤكد أن الأزمة الحالية هي مشكلة يمنية
GMT 14:18 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي يؤكد أن معركة اليمن هي معركة كل العرب للدفاع عن الهوية والأرض اليمنية، والأمة وعلى الأشقاء تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة.
GMT 16:49 2017 الجمعة ,25 آب / أغسطسعبدالملك المخلافي يعلن نقلنا البنك المركزي لعدن بعد ان اختفت المليارات من البنك
GMT 16:42 2017 الجمعة ,25 آب / أغسطسالمخلافي يؤكد أن هناك محاولات لتحويل أزمة اليمن من سياسة إلى إنسانية
GMT 16:29 2017 الجمعة ,18 آب / أغسطسالمخلافي يؤكد التمسك بالحل القائم على المرجعيات الثلاث
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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