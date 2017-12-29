غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن.
GMT 17:04 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر11 غارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال اليمن.
GMT 14:37 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف منصات إطلاق صواريخ للحوثيين قادمة من محافظة صعدة باتجاه محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
GMT 14:24 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف آليات عسكرية لمليشيات الحوثي في جبهة حام، بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وسقوط قتلى من المليشيات.
GMT 08:14 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة مسورة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن .
GMT 17:37 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر7 غارات لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين في منطقة البقع بمديرية كتاف في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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