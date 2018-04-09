دي ميستورا يؤكد أن التوتر يزداد على المستوى الدولي بسبب الوضع في سورية

أكد المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم الاثنين خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة أن التوتر يزداد على المستوى الدولي بسبب الوضع في سورية.

وأعلن أن كان وقف إطلاق النار هشا في دوما والحكومة السورية لم تساعدنا بعملنا هناك.