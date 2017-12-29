نجاة العقيد مسعد المريسي من محاولة اغتيال في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته

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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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