تنظيم داعش يهاجم مواقع لجبهة النصرة في مخيم اليرموك جنوب دمشق ويقوم بقتل وأسر عدد من عناصر الجبهة .
GMT 11:30 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالمخابرات الأردنية تحبط مخططًا لتنظيم داعش وتلقي القبض على 17 عنصرًا تابعين له
GMT 20:29 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرداعش يتبنى الهجوم على الكنيسة في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة
GMT 16:24 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالبنتاغون يؤكد أن قوات التحالف الدولي لن تغادر سورية حتى التأكد من القضاء على تنظيم داعش
GMT 16:22 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر8 ملايين مدني في العراق وسوريا بمأمن من هجمات داعش
GMT 21:21 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرتنظيم داعش يغتال مدير مركز شرطة ونجله جنوب غرب كركوك
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مع صديقها المغني زين مالك الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25، يوم الجمعة، بإطلالة مميزة وجذابة، خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وبدت عارضة الأزياء العالمية ومغني الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن" مرتديان معطفا وسروالا من الجلد ذو اللون الأسود إضافة إلى نظرات شمسية صغيرة ذو تصميم مميز، فتم تشبيههما بإبطال سلسلة أفلام "Matrix" التي حققت نجاحا مذهلا فور عرضها وما زالت أحداثها عالقة بأذهان عشاق السينما، وأكمل الاثنان إطلالتهما بالأحذية المطابقة. كانت جيجي قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" عدة صور مع زين احتفالاً بعيد ميلاده، ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحتها، فحققت الصور أكثر من 3.3 مليون إعجابا خلال 20 ساعة، ونشرت فيديو مع حبيبها تجمعهما لحظات رومانسية، معلقة : "أحب هذا الرجل أكثر
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