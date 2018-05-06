الخارجية الإماراتية تحذر من اختلاق توترات جانبية غير واقعية تصب في مصلحة الحوثيين وتوفر لهم الفرصة لمواصلة انقلابهم واختطافهم لليمن

حذر وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد من اختلاق توترات جانبية غير واقعية تصب في مصلحة الحوثيين وتوفر لهم الفرصة لمواصلة انقلابهم واختطافهم لليمن
GMT 19:28 2018 الأحد ,06 أيار / مايوالخارجية الإماراتية تؤكد لا مطامع لنا في اليمن الشقيق أو أي جزء منه، وخطواتنا في المحافظات تأتي دعما لأمنه واستقراره ، ومساعدة الشرعية والشعب اليمني
GMT 19:26 2018 الأحد ,06 أيار / مايوالخارجية الإماراتية" تستهجن البيان الصادر عن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بشأن أحداث جزيرة سقطرى"
GMT 18:30 2018 الأحد ,06 أيار / مايوقوات الدفاع الجوي السعودي تدمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه نجران
GMT 17:12 2018 الأحد ,06 أيار / مايوالطائرات الإسرائيلية تقصف موقعًا شمال غزة
GMT 16:08 2018 الأحد ,06 أيار / مايوقوات الجيش اليمني تسيطر كليًا على مفرق البرح غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن وتتجه صوب المدينة
ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
أرسل تعليقك