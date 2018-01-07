غارات عنيفة لطيران التحالف تستهدف القاعدة البحرية برأس كثيب في محافظة الحديدة غرب اليمن
GMT 12:49 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرغاره لطيران التحالف استهدفت موقع الحوثيين في جبل عطان غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن، وتحليق مستمر.
GMT 16:17 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارة لطيران التحالف على منطقة بني معين بمديرية رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، بالتزامن مع قصف صاروخي للقوات السعوديه يستهدف مواقع الحوثيين في مديرية رازح.
GMT 14:35 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يستهدف ثلاث منصات اطلاق صواريخ بالستية تابعة لمليشيات الحوثي الإنقلابية قادمة من صعدة باتجاه محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، ويدمر ثلاث دبابات تابعة للمليشيات في جبهة حام ويستهدف تجمعاً لهم اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، حسب ا
GMT 16:23 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن اكثر من 8 غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال اليمن.
GMT 19:21 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن 5 غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي شمال اليمن
أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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