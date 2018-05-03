تحطم طائرة أميركية ومقتل جميع ركابها في حادث مأساوي

استمرارًا لعدوى حوادث الطائرات في الآونة الأخيرة والتي كانت أخرها سقوط الطائرة الجزائرية العسكرية ومقتل عشرات العسكريين ممن كانوا على متنها، أعلنت السلطات الأميركية “الخميس”، عن فاجعة جديدة في إحدى الطائرات التابعة لسلاحها العسكري.
وأوضحت السلطات الأميركية في بيان صحافي لها، بأن كل الركاب الذين كانوا على متن طائرة شحن تابعة للحرس الوطني الجوي في بويرتوريكو وعددهم تسعة قتلوا عندما تحطمت الطائرة الأربعاء قرب سافانا في ولاية غورغيا، كما تناثرت شظايا مشتعلة على طريق سريع وقضبان سكك حديدية نتيجة تحطم الطائرة.
والطائرة هي من طراز هيركيوليز دبليو.سي-130، وأن عمرها نحو 50 عاما لكنها في حالة جيدة وكانت تقوم بالرحلة التي كان مقررًا لها أن تكون الأخيرة. وقال مسؤولون إن من السابق لأوانه التكهن بسبب التحطم، وأن كل طاقم الطائرة وعددهم تسعة لاقوا حتفهم مضيفا أن أسماءهم لن تنشر حتى يتم إخطار أسرهم.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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