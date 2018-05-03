تحطم طائرة أميركية ومقتل جميع ركابها في حادث مأساوي

استمرارًا لعدوى حوادث الطائرات في الآونة الأخيرة والتي كانت أخرها سقوط الطائرة الجزائرية العسكرية ومقتل عشرات العسكريين ممن كانوا على متنها، أعلنت السلطات الأميركية “الخميس”، عن فاجعة جديدة في إحدى الطائرات التابعة لسلاحها العسكري.

وأوضحت السلطات الأميركية في بيان صحافي لها، بأن كل الركاب الذين كانوا على متن طائرة شحن تابعة للحرس الوطني الجوي في بويرتوريكو وعددهم تسعة قتلوا عندما تحطمت الطائرة الأربعاء قرب سافانا في ولاية غورغيا، كما تناثرت شظايا مشتعلة على طريق سريع وقضبان سكك حديدية نتيجة تحطم الطائرة.

والطائرة هي من طراز هيركيوليز دبليو.سي-130، وأن عمرها نحو 50 عاما لكنها في حالة جيدة وكانت تقوم بالرحلة التي كان مقررًا لها أن تكون الأخيرة. وقال مسؤولون إن من السابق لأوانه التكهن بسبب التحطم، وأن كل طاقم الطائرة وعددهم تسعة لاقوا حتفهم مضيفا أن أسماءهم لن تنشر حتى يتم إخطار أسرهم.