الحوثيون يطلقون صارخ باليستي نحو السعودية

أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، قبل قليل، إطلاق صاروخ بالستي جديد على السعودية. وأوضحت أن الصاروخ إستهدف موقع معسكر الواجب في نجران، حسب زعمها.

غير أن وسائل إعلام سعودية أكدت أن الدفاعات الجوية إعترضت الصاروخ في سماء نجران.

ولم يصدر بيان عن قوات التحالف حتى اللحظة.