طيران التحالف العربي يشن غارة جوية على تجمعات للحوثيين شمال اليمن

طيران التحالف العربي يشن غارة جوية على تجمعات للحوثيين في مزرعة بمنطقة أفصر بمديرية كحلان الشرف فيما شن غارة أخرى على مواقع المليشيات في منطقه الملاحيط بمحافظة حجة شمال اليمن .