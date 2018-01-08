طيران التحالف العربي يشن غارة جوية على تجمعات للحوثيين شمال اليمن

طيران التحالف العربي يشن غارة جوية على تجمعات للحوثيين في مزرعة بمنطقة أفصر بمديرية كحلان الشرف فيما شن غارة أخرى على مواقع المليشيات في منطقه الملاحيط بمحافظة حجة شمال اليمن .
GMT 16:02 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يستهدف بغارتين جويتين مخازن أسلحة للمليشيات الانقلابية
GMT 19:56 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أربعة عناصر من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في وقت سابق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
GMT 06:58 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / يناير5 غارات لطيران التحالف العربي على مواقع شمال اليمن
GMT 19:15 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي
GMT 17:04 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر11 غارة لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال اليمن.
جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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