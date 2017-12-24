انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء شمال اليمن بالتزمن مع تحليق مكثف لطيران التحالف العربي
GMT 19:21 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن 5 غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي شمال اليمن
GMT 18:49 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمقتل 15 من ميليشيات الحوثي الإيرانية بغارات للتحالف العربي في جبهة الساحل الغربي لليمن
GMT 18:48 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقصف عنيف تشنه ميليشيا الحوثي من مواقعها في مفرق الطوير على مواقع الجيش الوطني جنوب اليمن
GMT 18:36 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف العربي يحلق في سماء العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 18:35 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تقتحم أخر تبة في جبال قطبين شرقي صنعاء شمال اليمن
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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