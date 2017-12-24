مقاتلات التحالف العربي تشن غارة جوية استهدفت مواقع المليشيات الحوثية في مديرية نهم شرق العاصمه صنعاء شمال اليمن
GMT 16:07 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تشن غارة جوية على موقع تابع لمسلحي جماعة الحوثيين في مدينة ضحيان
GMT 12:50 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع لميليشيات الحوثي في صعدة في اليمن
GMT 09:46 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر92 قتيل وجريح في غارات جوية للتحالف العربي على معسكر للحوثيين بالعاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 12:15 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تشن غارات على مواقع ميلشيات الحوثي في نهم شرق صنعاء
GMT 10:06 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تشن غارات مكثفة ضد مليشيات الحوثي في صنعاء
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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