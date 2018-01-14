قتيل وثلاثة جرحى من المدنيين بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على حي كلابه جوار جامع الصفاء في محافطة تعز جنوب اليمن
GMT 13:49 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / ينايرمقتل ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي بكمين للمقاومة الشعبية بمنطقة سحول في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 13:34 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير11 جريح من المدنيين معظمهم بحالة خطيرة جراء قصف مليشيا الحوثي لطريق خط الضباب منطقة الرعاية غرب تعز
GMT 13:30 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / ينايرمقتل 8 عناصر من مليشيا الحوثي بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيات في وقت سابق بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 22:50 2018 السبت ,13 كانون الثاني / ينايرمقتل أكثر من 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني بميدي.
GMT 18:33 2018 السبت ,13 كانون الثاني / ينايرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي بجبل جميدة ومبنى مديرية القريشية.
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مع صديقها المغني زين مالك الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25، يوم الجمعة، بإطلالة مميزة وجذابة، خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وبدت عارضة الأزياء العالمية ومغني الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن" مرتديان معطفا وسروالا من الجلد ذو اللون الأسود إضافة إلى نظرات شمسية صغيرة ذو تصميم مميز، فتم تشبيههما بإبطال سلسلة أفلام "Matrix" التي حققت نجاحا مذهلا فور عرضها وما زالت أحداثها عالقة بأذهان عشاق السينما، وأكمل الاثنان إطلالتهما بالأحذية المطابقة. كانت جيجي قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" عدة صور مع زين احتفالاً بعيد ميلاده، ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحتها، فحققت الصور أكثر من 3.3 مليون إعجابا خلال 20 ساعة، ونشرت فيديو مع حبيبها تجمعهما لحظات رومانسية، معلقة : "أحب هذا الرجل أكثر
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