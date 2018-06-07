التوقيع على تحالف يجمع الصدر والحكيم وعلاوي بأكثر من 100 نائب ويشكل الكتلة الأكبر
GMT 19:06 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوقوات الاحتلال تقرر منع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية عيد الفطر بعد المناوشات التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى صباح الخميس
GMT 19:02 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوترامب يعلن سنفرض على إيران عقوبات لم يسبق أن فرضناها على أي دولة بما في ذلك كوريا الشمالية
GMT 16:50 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيومنظمة الصليب الأحمر تطالب جميع الأطراف في اليمن بتقديم ضمانات تسمح باستمرار عملها
GMT 15:54 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيو"الصليب الأحمر" يسحب 71 من موظفيه في اليمن بسبب حوادث أمنية وتهديدات
GMT 14:08 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوالهلال الأحمر الإماراتي يوزع إغاثات في المهره باليمن
ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
أرسل تعليقك