الجيش يتابع عملياته في الحجر الأسود ويدمر تحصينات وبؤرا للإرهابيين

بالتوازي مع دخول وحدات الشرطة وقوات حفظ الأمن والنظام إلى بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا اليوم بعد إخراج الإرهابيين منها واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها ضد الإرهابيين في الحجر الأسود جنوب دمشق موقعة مزيدا من الخسائر في صفوفهم فيما تبقى من مساحة يتحصنون فيها.

وأفاد مراسل سانا الحربي من جنوب دمشق بأن وحدات من الجيش نفذت اليوم عمليات دقيقة على أوكار وتحصينات الإرهابيين في الجزء الشمالي من حي الحجر الأسود انطلاقا من عدة محاور موقعة المزيد من الخسائر في صفوفهم.

وبين المراسل أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ ضربات جوية طالت تحصينات وبؤر الإرهابيين في عمق المساحة المتبقية من المنطقة التي يتحصنون فيها.

وأضاف المراسل خلال جولته في الجزء المحرر من حي الحجر الأسود قرب خطوط الاشتباك الأول على اتجاه مخيم اليرموك “إن الإرهابيين اعتدوا بشكل ممنهج على البنى التحتية والمؤسسات الخدمية والتعليمية كالمدارس ومحطة تحويل الكهرباء الرئيسة في الحي.

وتنفذ وحدات الجيش منذ عدة أيام عملية عسكرية لإنهاء الوجود الإرهابي من جنوب دمشق تمكنت خلالها من السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة وتقطيع أوصال الإرهابيين وخطوط امدادهم وتحرير معظم حي الحجر الأسود وقطع تواصلهم من شمال الحي باتجاه مخيم اليرموك بالتوازي مع إخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سورية.

الأضرار التي لحقت بمحطة تحويل الكهرباء والمدارس في الحجر الأسود نتيجة اعتداءات الإرهابيي