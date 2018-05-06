خفر السواحل الجزائرية ينقذ أربعة صيادين فقدوا شمال غرب الجزائر

أنقذ خفر السواحل الجزائرية أربعة صيادين فقدوا في عرض البحر بين سواحل الشلف ومستغانم شمال غرب الجزائر الليلة الماضية .

وأفاد مصدر أمني جزائري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم أنه تم العثور على الصيادين الأربعة على متن مركبهم على بعد 32 ميلا عن الميناء فجر اليوم ، مبيناً ان الصيادين كانوا قد أبحروا من ميناء تنس التابع لمستغانم في رحلة صيد عادية منذ يوم الجمعة قبل أن يتوقف محركهم عن العمل لتدفعهم الأمواج بعيدا عن المياه الإقليمية .