4 مدنيين من أسرة واحدة في قصف لمليشيا الحوثي على منطقة الضباب بمحافظة تعز جنوبي اليمن
GMT 11:03 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرتقرير حقوقي يوثق 2250 انتهاكا بحق الصحفيين اليمنيين خلال الثلاثة الأعوام الماضية معظمها ارتكتبتها مليشيا الحوثي
GMT 17:38 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"متحدث التحالف" مليشيا الحوثي أطلقت 87 صاروخا بالستيا باتجاه السعودية .
GMT 17:37 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"ناطق التحالف العربي" هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم مليشيا الحوثي.
GMT 16:16 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرمليشيا الحوثي تعلن إسقاط مقاتلة حربية للتحالف العربي في محافظة صعدة شمالي اليمن
GMT 07:24 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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