شهداء وجرحى جراء سقوط قذيفة في حي التضامن

ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد آخر بجروح بعد ظهر اليوم جراء سقوط قذيفة في حي التضامن جنوب دمشق نتيجة الرمايات المتبادلة بين الجيش العربي السوري والإرهابيين المتحصنين في الحجر الأسود.
وذكر مراسل سانا أن سقوط القذيفة في حي التضامن جاء بالتزامن مع اشتباكات ورمايات متبادلة بين الجيش العربي السوري والإرهابيين المتحصنين في الحجر الأسود والمناطق المحاذية له ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح.
ويواصل الجيش العربي السوري عملياته ضد الإرهابيين الذين يتحصنون في حي الحجر الأسود جنوب دمشق ويقومون بالاعتداء بشكل متكرر على الأحياء والمناطق المحيطة بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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