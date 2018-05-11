شهداء وجرحى جراء سقوط قذيفة في حي التضامن

ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد آخر بجروح بعد ظهر اليوم جراء سقوط قذيفة في حي التضامن جنوب دمشق نتيجة الرمايات المتبادلة بين الجيش العربي السوري والإرهابيين المتحصنين في الحجر الأسود.

وذكر مراسل سانا أن سقوط القذيفة في حي التضامن جاء بالتزامن مع اشتباكات ورمايات متبادلة بين الجيش العربي السوري والإرهابيين المتحصنين في الحجر الأسود والمناطق المحاذية له ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح.

ويواصل الجيش العربي السوري عملياته ضد الإرهابيين الذين يتحصنون في حي الحجر الأسود جنوب دمشق ويقومون بالاعتداء بشكل متكرر على الأحياء والمناطق المحيطة بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية.