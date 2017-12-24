طيران التحالف العربي يحلق في سماء العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 18:53 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرانفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء شمال اليمن بالتزمن مع تحليق مكثف لطيران التحالف العربي
GMT 15:40 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرطيران التحالف يشن 7 غارات على مواقع الحوثيين في منطقة البقع أقصى شمال اليمن
GMT 15:20 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرغارتين لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في معسكر العمري في محافظة تعز جنوب اليمن
GMT 16:08 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر10 غارات لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمالي اليمن
GMT 16:06 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر6 غارات لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
أرسل تعليقك