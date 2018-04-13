أوغندا تعتزم استقبال مهاجرين أفارقة تنوي إسرائيل طردهم

أعلن وزير الدولة الأوغندي المكلف بشؤون اللاجئين موسى أكويرو اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم استقبال حوالي 500 مهاجر إريتري وسوداني يقيمون بطريقة غير مشروعة في إسرائيل التي تنوي طردهم.

