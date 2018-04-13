قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إنها تتابع عن كثب الأحداث بشأن احتمالية شن غارات جوية على سوريا وتأثير ذلك على المطارات في دول الجوار السوري والتي تسير الناقلات الوطنية رحلات إليها، مضيفة أنها أصدرت تعميماً للناقلات الوطنية التي تشغل رحلات إلى الدول القريبة من سوريا لاتخاذ إجراءات الحيطة.