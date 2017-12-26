الاحتلال ينتشر على مفرق طارق بن زياد ويقوم بتفتيش المركبات جنوب الخليل
GMT 00:46 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يقتحم بلدة جيوس شمال قلقيلية
GMT 21:34 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل
GMT 21:32 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر مالك شرق رام الله
GMT 21:13 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرشبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالحجارة على طريق 443 غرب رام الله، ويلحقون بها أضراراً مادية
GMT 20:29 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
أرسل تعليقك