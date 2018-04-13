سقوط قذائف على مخيم اليرموك قرب دمشق

أصيب 4 أشخاص في سقوط 3 قذائف هاون على أطراف مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر في شرطة العاصمة دمشق، إن "أربعة أشخاص بينهم طفلان أصيبوا بجروح في سقوط ثلاثة قذائف على أطراف مخيم اليرموك الشمالية، إضافةً إلى أضرار مادية بسيطة".