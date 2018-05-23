تحطم طائرة عسكرية بالقرب من قاعدة كولومبس الجوية في ميسيسيبي الأميركية

استمرارًا لحوادث الطائرات العسكرية التي انتشرت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، ولعل كان أبرزها وأكثرها من حيث عدد الضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية، التي تجاوز عدد قتلاها الـ200 عسكري، فضلاً عن وقوع عدد من الحوادث بين طائرات الهليكوبتر العسكرية الأمريكية.
وفي حادث جديد، تحطمت طائرة عسكرية، على متنها شخصان، بالقرب من قاعدة كولومبس الجوية في ميسيسيبي حسبما ذكر مسئولون في محافظة لاوندز الأمريكية، حيث سقطت الطائرة بالقرب من الطريق السريع 373 وشارع بارتون فيري الذي يقع شمال قاعدة المسيسيبي.
ووفقًا لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فقد أكد متحدث باسم قاعدة القوات الجوية في كولومبوس أن طائرتهم تحطمت ولكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل، لافتًا إلى أن قائد الطائرة وراكب واحد فقط كانا على متن الطائرة وقت تحطمها.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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