تحطم طائرة عسكرية بالقرب من قاعدة كولومبس الجوية في ميسيسيبي الأميركية

استمرارًا لحوادث الطائرات العسكرية التي انتشرت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، ولعل كان أبرزها وأكثرها من حيث عدد الضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية، التي تجاوز عدد قتلاها الـ200 عسكري، فضلاً عن وقوع عدد من الحوادث بين طائرات الهليكوبتر العسكرية الأمريكية.

وفي حادث جديد، تحطمت طائرة عسكرية، على متنها شخصان، بالقرب من قاعدة كولومبس الجوية في ميسيسيبي حسبما ذكر مسئولون في محافظة لاوندز الأمريكية، حيث سقطت الطائرة بالقرب من الطريق السريع 373 وشارع بارتون فيري الذي يقع شمال قاعدة المسيسيبي.

ووفقًا لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فقد أكد متحدث باسم قاعدة القوات الجوية في كولومبوس أن طائرتهم تحطمت ولكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل، لافتًا إلى أن قائد الطائرة وراكب واحد فقط كانا على متن الطائرة وقت تحطمها.