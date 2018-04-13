الرئيس الإيطالي يأسف لعدم إحراز أي تقدم في محادثات أزمة الحكومة

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الجمعة بعد يومين من المحادثات غير المثمرة مع القادة السياسيين، إن جهود إنهاء أزمة الحكومة الإيطالية لم تحقق تقدماً.

وشدد ماتاريلا على الحاجة إلى منح البلاد قوة تنفيذية تعمل بشكل كامل، قائلاً إنه سوف ينتظر لأيام قليلة وبعدها سوف يجري تقييماً بشأن كيفية الخروج من هذا المأزق.