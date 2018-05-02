وزير الخارجية اليمني يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

التقى وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء بحث أفكار إحياء مشاورات السلام المبنية على مخرجات مشاروات الكويت والمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ،ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216 .

واستعرض المبعوث الأممي ملامح رؤيته للسلام في اليمن بشقيها الأمني والسياسي وبرنامج عمله للمرحلة القادمة وجهوده الرامية للتحضير لاستئناف المشاورات السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل يضمن السلام المستدام في اليمن .

وجدد وزير الخارجية التزام الحكومة الشرعية بتحقيق السلام الدائم والعادل وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب وإستعادة مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة سحب السلاح من المليشيا وأن تكون الدولة هي المالك الوحيد للسلاح باعتبار ذلك هو الضمان الرئيسي لتنفيذ أي اتفاق سلام والمحافظة على ديمومته .