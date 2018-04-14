واشنطن تعتقد أن غازيّ الكلور والسارين استخدما في دوما
GMT 18:53 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانسوار ذكى جديد يحمى مرتديه من التحرش ويخطر الشرطة حال تعرضه للهجوم
GMT 18:51 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانجوجل تدعم Gmail بميزة التدمير الذاتى لرسائل البريد الإلكترونى قريبا
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GMT 18:48 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان156 خبير ذكاء اصطناعى يعارضون مقترحا لتحميل الروبوتات مسئولية أخطائها
GMT 18:47 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالكونجرس يستهدف رئيس جوجل وتويتر بعد زوكربيرج
GMT 18:43 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانجولة مخاصة لسيارة "لامبورجيني أوروس" حول العالم
GMT 18:40 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالجيل الثاني من شيفروليه بولت "الكهربائية" ستأتي بحلول 2025
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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