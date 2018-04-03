الخارجية الأميركية تعلن أن العمليات الأميركية في سورية ضد داعش لم تنته وهي مستمرة

أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء أن العمليات الأميركية في سورية ضد داعش لم تنته وهي مستمرة.

وأكد أن الرئيس ترامب سيتخذ قراره قريبا بشأن الانسحاب من سورية مع تأكيد رغبته بالانسحاب.