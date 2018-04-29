الرئيس الروسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس كوريا الجنوبية

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم , اتصالًا هاتفيًا من رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن .

وأفاد بيان قصر الرئاسي للكرملين أن الاتصال تركز على مناقشة تسوية الأزمة في شبة الجزيرة الكورية مع التركيز على تعزيز التعاون في مختلف المجالات .