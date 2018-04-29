الرئيس الروسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس كوريا الجنوبية

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم , اتصالًا هاتفيًا من رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن .
وأفاد بيان قصر الرئاسي للكرملين أن الاتصال تركز على مناقشة تسوية الأزمة في شبة الجزيرة الكورية مع التركيز على تعزيز التعاون في مختلف المجالات .
GMT 18:49 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانروحاني يؤكد لماكرون أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض "بأي حال من الأحوال"
GMT 18:46 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانوسائل إعلام سورية تؤكد التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج مسلحي داعش من مخيم اليرموك يبدأ تنفيذه يوم الإثنين المقبل
GMT 18:23 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانإثيوبيا تستضيف جولة جديدة لمحادثات سد النهضة
GMT 15:24 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانشكري يعلن نتعامل مع ملف سد النهضة وفقا لنتائج اجتماع رؤوساء مصر والسودان وإثيوبيا
GMT 13:30 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانبولتون يؤكد ان ترامب لم يتخذ قرارا بعد بخصوص الملف النووي الايراني
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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