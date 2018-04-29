لاجئو الروهينجا يطالبون الأمم المتحدة بحمايتهم واستعادة مواطنتهم في ميانمار

طالب لاجئو الروهينجا ، الأمم المتحدة حمايتهم واستعادة مواطنتهم في ميانمار، وذلك خلال زيارة وفد من الأمم المتحدة عددًا من مخيمات اللاجئين جنوب شرقي بنجلاديش .

واحتشد المئات من أفراد الروهينجا أمام مركز لتقديم الخدمات، حيث التقى الوفد الأممي، وسلم ممثلو الروهينجا وثيقة تتألف من 13 مطلبًا لأعضاء الوفد الأممي .

وكان وفد مجلس الأمن وصل كوكس بازار أمس ، لرصد معاناة مسلمي الروهينجا الذين فروا من القمع العسكري العنيف في بلادهم "ميانمار" العام الماضي .