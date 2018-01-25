المعارضة السورية تسلم روسيا عدة شروط للمشاركة بسوتشي

المعارضة السورية اشترطت عدم تكريس سوتشي كمسار سياسي و أن يكون سوتشي تحت مظلة القرار 2254 واعتراف موسكو والنظام بمسار جنيف كمسار وحيد للحل
GMT 12:52 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالمعارضة السورية متفائلة بشأن موضوع المعتقلين وتأمل بإقرار آلية خاصة به في الاجتماع المقبل
GMT 12:41 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالمعارضة السورية تؤكد عدم اتخاذ قرار متعجل بشأن مؤتمر سوتشي
GMT 12:22 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالخارجية الروسية تؤكد أن المعارضة السورية تعمدت إفشال جولة جنيف لعرقلة التحضير لمؤتمر سوتشي
GMT 20:24 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرالمعارضة السورية تؤكد أن روسيا وحدها غير كافية للضغط على النظام للسير نحو الحل السياسي
GMT 19:48 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبرالمبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا يعلن أن المعارضة السورية تقول إنها مستعدة للتفاوض المباشر مع الحكومة لكن وفد النظام يرفض
استولت الإعلامية الأيرلندية لورا ويتمور على المشهد العام بالصور الرسمية في حفلة جوائز التلفزيون الوطني الـ 23، وقد خطفت الأنظار لإطلالتها المذهلة حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قطعتين لتظهر جنبا إلى جنب الممثلة جورجي بورتر وكاتي برايس. واشتهرت المذيعة التلفزيونية البالغة من العمر 32 عاما بأنها عملت على عدد من التصاميم للكاميرا، مع تسليط الضوء على جمالها الأيرلندي في مختلف الأحداث. واختارت لورا سترة مفتوحة حتى السرة لتكشف عن جسدها اسفلها مع زوج من السراويل القصيرة، واكملت اطلالتها بزوج من الأحذية من نفس اللون وذات كعب اضافت إلى طولها مزيدا من السنتيمترات بالاضافة إلى حقيبة صغيرة مربعة الشكل ومتعددة الألوان. وقد زينت معصمها بأسورة فضية واقترن ذلك مع خاتم مطابقا مع سلسلة رقيقة من الماس حول عنقها. وفي الوقت نفسه، خطفت الممثلة جورجي بورتر الأنظار لصورتها الرسمية بالحفلة حيث ظهرت
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